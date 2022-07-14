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В Заполярном филиале «Норникеля» появился уникальный центр логистики

Главная Общество
Красноярск
11:25 14 Июля 2022
норильск, компания, в красноярском крае
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Компания «Норникель» открыла в своем Заполярном филиале новый центр, работа которого направлена на планирование и координацию логистической деятельности подразделений в Норильском промышленном районе. Его цель  - обеспечение ритмичной поставки материально-технических ресурсов для предприятий и инвестпроектов капитального строительства, реализуемых на территории Норильского дивизиона и Таймыра.

Часть грузов, поступающих в Дудинский морской порт, доставляется на предприятия напрямую, часть идет на склады, после чего распределяется потребителям. Движение грузов отслеживалось диспетчерским аппаратом каждого предприятия. Открытие центра позволило создать единый сбалансированный механизм для управления транспортно-логистической системой.  Специалисты центра будут заниматься оперативным планированием работы предприятий в сфере логистики, уточнении планов транспортировок грузов и прогнозировании грузопотоков. Центр сможет оказывать влияние на процесс доставки, оптимизировать и обеспечить его ритмичность, при этом использовать несколько видов транспорта.

Справляться с поставленными задачами логистический центр будет при помощи информационных систем – это геопозиционирование автомобильного и ж/д транспорта, автоматизированные планировщики, позволяющие составить прогнозы касательно ожидаемого объема высвобождения провозной мощности или рисков перегрузки транспортной системы. Будут использовать комплексы видеонаблюдения и разнообразные системы диспетчеризации производства, а также инструменты визуализации данных.

В Заполярном филиале «Норникеля» появился уникальный центр логистики

На церемонии открытия уникального центра старший вице-президент «Норникеля» - руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин заявил, что это не просто модернизация имеющейся системы – это новое направление, проект по дальнейшей цифровизации производства.

По словам Николая Уткина, организация и построение эффективных логистических цепочек для компании всегда находились в приоритете. Особенно остро вопрос транспортировки начал ощущаться в настоящее время. Это связано с реализацией масштабных инвестпроектов, в том числе «Серная программа», реновация Норильска и создание третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики и т.д.

Создание центра даст возможность грамотно планировать и координировать всю логистику Норильского дивизиона. Весь грузопоток будет отображаться на экранах диспетчеров режиме реального времени. Также работа центра позволит оперативно получать статистические данные, оптимально прогнозировать, управлять объемами и сроками поставок.

Фото: Норникель

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