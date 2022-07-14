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Красноярские единороссы соберут тысячу ранцев для луганских школьников

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Красноярск
10:44 14 Июля 2022
школьники, помощь, партии, политика
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В Красноярском крае стартовала партийная акция по сбору учебных принадлежностей для школ города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной республики. Красноярские единороссы планируют собрать 1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг, школьную форму для учеников начальной школы. 

"Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» запустило партийную акцию по сбору учебных принадлежностей для школ города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной республики. Недавно Губернатор края Александр Усс подписал с этими территориями соглашение о сотрудничестве. Будем помогать людям Донбасса восстанавливать мирную жизнь. Планируем собрать силами своего актива1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг, школьную форму для учеников начальной школы. Именно столько ребятишек из этих территорий 1 сентября пойдут сядет за парты. У 294 из них родители исполняют воинский долг, защищая свою Родину. Кроме стандартных канцелярских наборов в школьные рюкзаки положим игрушки и сладости. В акции примут участие депутаты всех уровней и наш партийный актив. В начале августа нашу гуманитарную помощь отправим в Свердловск. Постараемся, чтобы День знаний стал настоящим праздником для детей", - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

В школьные наборы кроме стандартных канцелярских наборов партийцы собирают детские книги, игрушки и сладости.

Одним из первых участников проекта, инициированного волонтерским центром партии «Единая Россия» стал депутат Госдумы, член партийной фракции в парламенте Виктор Зубарев. Народный избранник передал для школьников героической Луганщины портфели, школьные наборы и мячи для физкультурных занятий.

"Между Красноярским краем и Луганской Народной республикой сейчас устанавливаются партнерские отношения. Далекая Сибирь протягивает руку помощи нашему братскому народу. Мы запускаем очень правильную, нужную акцию по сбору школьных принадлежностей для детей Свердловска и Свердловского района. Такая поддержка сейчас очень необходима детям Донбасса", - отметил Виктор Зубарев. 

Сбор вещей для школьников ЛНР планируется завершить к началу августа, затем все принадлежности будут направлены в Свердловск. 

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и городом Свердловск и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Сибирский регион поможет в восстановлении инфраструктуры территории, в ремонте образовательных учреждений. Поддержку территориям оказывает и Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия». С начала специальной военной операции партийцы отправили для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, воинам  - участников СВО более 130 тонн различных гуманитарных грузов.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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