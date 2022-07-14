В Красноярске фасад здания на улице Мичурина может обрушиться в любой момент

В Красноярске фасад здания на улице Мичурина, 8 находится в аварийном состоянии. Органы местного самоуправления приведены в повышенную готовность. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации под номером 619.

«Администрации Ленинского района в городе Красноярске проинформировать жителей дома № 8 по ул. Мичурина о проведении в доме противоаварийных работ», – говорится в документе.

Департаменту городского хозяйства поручили организовать проведение противоаварийных работ. Отметим, что дом построили в 1954 году. Ремонт фасада был запланирован на 2035 – 2037 годы.

Фото: © Евгений Сухарев