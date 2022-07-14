Красноярские полицейские задержали на рынках Ленинского района 77 нелегальных мигранта

Красноярские полицейские проверили торговые комплексы «Зелёный базар» и «Содружество» на наличие нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники органов внутренних дел проверили документы у 102 иностранных гражданина, 77 были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего полицейские выявили 16 административных правонарушений в сфере миграции по статьям 18.8 КоАП РФ, 18.9 КоАП РФ, 18.10 КоАП РФ и 18.15 КоАП РФ. Также были найдены свидетельства об уголовных нарушениях по статьям 322.3 УК РФ и 322.1 УК РФ. Будет проведена доследственная проверка.

Всех пойманных мигрантов проверили по информационным базам на причастность к совершению правонарушений. В пресс-службе отметили, что подобные профилактические рейды проводятся регулярно.

Фото: © пресс-служба МВД России по Красноярскому краю