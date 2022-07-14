У жительницы Норильска арестовали машину за долг перед налоговой инспекцией более чем на 30 млн рублей

В Красноярском крае судебные приставы арестовали автомобиль Mazda CX-5, который принадлежит 46-летней жительнице Норильска. Женщина работала главным бухгалтером компании, занимающейся строительно-монтажными и ремонтными работами в счет возмещения ущерба, которое было причинено в рамках преступления.

В ФССП по краю рассказали, что женщина добавила в налоговый отчет ложные данные о суммах налоговых вычетов и налога по НДС. Таким образом, норильчанка вместе с директором фирмы получили незаконную прибыль. Но в рамках налоговой проверки обман был раскрыт.

Решением суда женщина была признана виновной и ей назначили наказание в виде оплаты ущерба. Так, главный бухгалтер и директор компании задолжали свыше 32 млн рублей. Судебный пристав выяснил, что норильчанка скрывала, что ей принадлежит Mazda CX-5, который был арестован и оставлен на ответственное хранение должнику. Если в течение десяти суток норильчанка не погасит долг, то ее автомобиль будет передан на оценку для дальнейшей реализации.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости