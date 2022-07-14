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В Красноярском крае на берегу реки Мана нашли незаконную свалку

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Красноярск
10:25 14 Июля 2022
в красноярском крае, мусор, река
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В Красноярском крае инспекторы минэкологии нашли на берегу реки Мана незаконную свалку. 

Нарушение природоохранного законодательства выявили недалеко от посёлка Береть. Сейчас специалисты готовят обращение в органы местного самоуправления о необходимости очистить территорию от мусора. 

«Мана – одно из самых привлекательных мест для туристов, и число отдыхающих растёт с каждым годом. Вместе с тем возросла и нагрузка на территорию, поскольку не все отдыхающие бережно относятся к природе. Мы регулярно проводим такие рейды для пресечения возможных экологических нарушений. Обращаюсь ко всем жителям края с просьбой сохранять природу в её первозданном виде», — отмечает министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Кроме того инспекторы прошли маршрут в 120 км от посёлка Береть до посёлка Большой Унгут и проверяли территорию на наличие других несанкционированных свалок, незаконных сливов отходов в реку, а также осмотрели 15 лодок на наличие незаконно добытой рыбы и дичи.

Жителям края напоминают, что о любых нарушениях природоохранного законодательства можно сообщить по телефону круглосуточной горячей линии министерства 8800-20-11-116 или оставлять обращение на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды.

Фото: © krskstate.ru

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