В Красноярском крае мужчина отсудил у турагенства 200 тысяч из-за сорванного отпуска

Житель Дудинки отсудил 246 тысяч рублей у турагентства из-за сорванного отпуска. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, заграничную путёвку мужчина купил в компании «1000 туров», подконтрольной ООО «ТЕЗ Тур Центр». Билеты на четырех членов семьи обошлась ему в 272 тысячи рублей.

Однако из-за закрытых в период пандемии коронавируса границ семья в отпуск не полетела. Северянин потребовал вернуть деньги, на что компания «ТЕЗ Тур Центр» выплатила только 64 703 рубля, а остальную сумму удержал турагент «1000 туров». Тогда мужчина обратился в суд.

По решению суда вместе со штрафом, процентами и компенсацией морального вреда мужчина получил 246 651 рублей 14 копеек. Деньги взыскали с ООО «1000 туров».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов