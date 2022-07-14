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В Красноярске дирижёру Владимиру Ланде вручили российский паспорт

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Красноярск
09:30 14 Июля 2022
красноярск, мвд, гражданство
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Главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде получил российское гражданство. Со знаменательным событием его поздравил глава Красноярского края Александр Усс, а начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий вручил дирижёру паспорт гражданина РФ.

«"Клянусь быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции". Вы следуете этому принципу в жизни и творчестве. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием, благодарю вас, что вы совершили этот поступок в это особое для нашей страны время, и уверен, что под вашим руководством музыканты сделают ещё многое во славу искусства и государства российского», – сказал Александр Усс.

Перед вручением Владимир Ланде принёс присягу гражданина Российской Федерации. Главный дирижёр родился в Ленинграде, в семье потомственных музыкантов. Начинал карьеру в Академическом симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии. В 1989 году переехал в США, где восемь лет обучался дирижированию у профессора Консерватории Пибади – Густава Майера.

За всё время он реализовал масштабные творческие проекты как самим оркестром, так и в сотрудничестве с творческими партнёрами. С 2015 года Ланде живёт в Красноярске. В июне этого года он обратился в МВД заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке, так как родился в РСФСР.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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