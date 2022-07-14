Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске

Сертификация товаров, выпускаемых на территории Таможенного союза (ЕАЭС), проводится в соответствии с требованиями технических регламентов. Под их действие попадает большинство видов продукции, которая выпускается в обращение на рынки ЕАЭС.
Кроме сертификации существуют и другие формы подтверждения соответствия регламентам – декларирование, гос. регистрация. Каждый регламент содержит формы, схемы оценки безопасности и качества, а также перечни подконтрольных товаров.
По итогам лабораторных испытаний производители и импортеры получают разрешительные документы, которые дают право законной реализации продукции в ЕАЭС.
Получить помощь в оформлении документов можно здесь: https://vostoktest.ru/.
Зачем нужна сертификация?
Сертификация подтверждает качество выпускаемой продукции и соответствия требованиям и нормативам, установленным профильными ТР ТС. Разрешительный документ необходимо получить на все товары, если этого требует законодательство. Без него деятельность, связанная с производством, хранением, транспортированием и реализацией изделий, запрещена. Нарушители законодательных требований несут ответственность в виде:
-
штрафов, размеры которых установлены КоАП РФ;
-
конфискации партии, поставляемой без сертификатов;
-
приостановки работы компании на срок до 90 дней.
Сертификаты и прочая разрешительная документация свидетельствуют о том, что выпускаемое изделие прошло все испытания, предусмотренные регламентами, и является безопасным для здоровья потребителя и окружающей среды.
Какая продукция подлежит сертификации по ТР ТС / ЕАЭС?
Тех. регламенты предусматривают несколько форм подтверждения соответствия. Сертификации по ТР ТС подлежат:
-
некоторые виды машин, оборудования, электроприборов и бытовой техники;
-
определенные категории изделий легкой промышленности, предназначенные для детей и взрослых потребителей;
-
некоторые виды СИЗ и пиротехники;
-
детская мебель и игрушки;
-
прочие изделия, указанные в приложениях к ТР ТС.
Декларированию подлежат:
-
товары продовольственной группы;
-
одежда для взрослых, кроме изделий 1-го слоя (контактирующих с кожей);
-
косметические средства, парфюмерия (кроме исключений, предусмотренных профильным регламентом, на которые требуется СГР);
-
моторные масла и смазочные материалы;
-
тара и упаковка;
-
прочие изделия, перечень которых содержится в приложениях к ТР ТС.
Гос. регистрации по ТР ТС подлежат:
-
некоторые виды косметических средств;
-
масложировая продукция;
-
отдельные виды детских товаров;
-
БАД, специализированное питание.
Особенности проведения сертификационных процедур по ТР ТС
Сертификационные процедуры включают в себя:
-
анализ документации заявителя;
-
испытания в лаборатории, во время которых проверяются органолептические, физико-химические, механические, микробиологические и другие показатели;
-
оценку производственных условий (проводится для серии выпускаемой продукции).
Во время испытаний проверяется, соответствуют ли полученные характеристики нормативным значениям, указанным в тех. регламентах.
Во время анализа производственного состояния проверяется, соответствуют ли условия производства нормам пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, оснащены ли производственные цеха необходимым оборудованием для выпуска качественных товаров.
На основании положительных протоколов испытаний оформляются разрешительные документы, которые регистрируются в реестре ФСА. Сертификат оформляет и регистрирует сертификационный орган, имеющий соответствующую аккредитацию. Декларацию регистрирует предприниматель самостоятельно в личном кабинете на сайте ФСА с помощью ЭЦП.
Что требуется для процедуры?
Для оформления разрешительной документации потребуется подготовить:
-
заявку, заполненную по установленной форме с указанием данных об изготовителе и заявленном ассортименте товаров;
-
сканы ИНН, ОГРН заявителя;
-
нормативно-техническую, эксплуатационную документацию;
-
документальное подтверждение права собственности или аренды на производственные помещения;
-
сертификаты ИСО (при наличии);
-
инвойс, контракт на поставку, договор уполномоченного лица и др. (для сертификации импорта).
Сертификационные процедуры состоят из нескольких этапов:
-
Подготовка заявки и необходимой документации.
-
Предварительная консультация, в процессе которой заявитель совместно с экспертом выбирает подходящую схему, форму подтверждения соответствия.
-
Анализ документации заявителя. При необходимости – разработка недостающей (ТУ, эксплуатационная и техническая документация).
-
Отбор проб / образцов для передачи в лабораторию.
-
Проведение лабораторных исследований. Если предусмотрено схемой оценки соответствия – выездная производственная проверка.
-
Анализ результатов, отражение в протоколах испытаний и актах.
-
Принятие решения о возможности выдачи или отказа в выдаче разрешительной документации, если во время проверок выявлены несоответствия нормам ТР ТС.
-
Оформление и регистрация сертификатов / свидетельств / деклараций.
Сертификация товаров – процесс сложный, требующий изучения нормативных актов и знания нюансов законодательства. Чтобы избежать ошибок, предприниматели обращаются за помощью к специалистам центра сертификации.