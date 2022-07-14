Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске

Сертификация товаров, выпускаемых на территории Таможенного союза (ЕАЭС), проводится в соответствии с требованиями технических регламентов. Под их действие попадает большинство видов продукции, которая выпускается в обращение на рынки ЕАЭС.

Кроме сертификации существуют и другие формы подтверждения соответствия регламентам – декларирование, гос. регистрация. Каждый регламент содержит формы, схемы оценки безопасности и качества, а также перечни подконтрольных товаров.

По итогам лабораторных испытаний производители и импортеры получают разрешительные документы, которые дают право законной реализации продукции в ЕАЭС.

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Зачем нужна сертификация?

Сертификация подтверждает качество выпускаемой продукции и соответствия требованиям и нормативам, установленным профильными ТР ТС. Разрешительный документ необходимо получить на все товары, если этого требует законодательство. Без него деятельность, связанная с производством, хранением, транспортированием и реализацией изделий, запрещена. Нарушители законодательных требований несут ответственность в виде:

штрафов, размеры которых установлены КоАП РФ;

конфискации партии, поставляемой без сертификатов;

приостановки работы компании на срок до 90 дней.

Сертификаты и прочая разрешительная документация свидетельствуют о том, что выпускаемое изделие прошло все испытания, предусмотренные регламентами, и является безопасным для здоровья потребителя и окружающей среды.

Какая продукция подлежит сертификации по ТР ТС / ЕАЭС?

Тех. регламенты предусматривают несколько форм подтверждения соответствия. Сертификации по ТР ТС подлежат:

некоторые виды машин, оборудования, электроприборов и бытовой техники;

определенные категории изделий легкой промышленности, предназначенные для детей и взрослых потребителей;

некоторые виды СИЗ и пиротехники;

детская мебель и игрушки;

прочие изделия, указанные в приложениях к ТР ТС.

Декларированию подлежат:

товары продовольственной группы;

одежда для взрослых, кроме изделий 1-го слоя (контактирующих с кожей);

косметические средства, парфюмерия (кроме исключений, предусмотренных профильным регламентом, на которые требуется СГР);

моторные масла и смазочные материалы;

тара и упаковка;

прочие изделия, перечень которых содержится в приложениях к ТР ТС.

Гос. регистрации по ТР ТС подлежат:

некоторые виды косметических средств;

масложировая продукция;

отдельные виды детских товаров;

БАД, специализированное питание.

Особенности проведения сертификационных процедур по ТР ТС

Сертификационные процедуры включают в себя:

анализ документации заявителя;

испытания в лаборатории, во время которых проверяются органолептические, физико-химические, механические, микробиологические и другие показатели;

оценку производственных условий (проводится для серии выпускаемой продукции).

Во время испытаний проверяется, соответствуют ли полученные характеристики нормативным значениям, указанным в тех. регламентах.

Во время анализа производственного состояния проверяется, соответствуют ли условия производства нормам пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, оснащены ли производственные цеха необходимым оборудованием для выпуска качественных товаров.

На основании положительных протоколов испытаний оформляются разрешительные документы, которые регистрируются в реестре ФСА. Сертификат оформляет и регистрирует сертификационный орган, имеющий соответствующую аккредитацию. Декларацию регистрирует предприниматель самостоятельно в личном кабинете на сайте ФСА с помощью ЭЦП.

Что требуется для процедуры?

Для оформления разрешительной документации потребуется подготовить:

заявку, заполненную по установленной форме с указанием данных об изготовителе и заявленном ассортименте товаров;

сканы ИНН, ОГРН заявителя;

нормативно-техническую, эксплуатационную документацию;

документальное подтверждение права собственности или аренды на производственные помещения;

сертификаты ИСО (при наличии);

инвойс, контракт на поставку, договор уполномоченного лица и др. (для сертификации импорта).

Сертификационные процедуры состоят из нескольких этапов:

Подготовка заявки и необходимой документации. Предварительная консультация, в процессе которой заявитель совместно с экспертом выбирает подходящую схему, форму подтверждения соответствия. Анализ документации заявителя. При необходимости – разработка недостающей (ТУ, эксплуатационная и техническая документация). Отбор проб / образцов для передачи в лабораторию. Проведение лабораторных исследований. Если предусмотрено схемой оценки соответствия – выездная производственная проверка. Анализ результатов, отражение в протоколах испытаний и актах. Принятие решения о возможности выдачи или отказа в выдаче разрешительной документации, если во время проверок выявлены несоответствия нормам ТР ТС. Оформление и регистрация сертификатов / свидетельств / деклараций.

Сертификация товаров – процесс сложный, требующий изучения нормативных актов и знания нюансов законодательства. Чтобы избежать ошибок, предприниматели обращаются за помощью к специалистам центра сертификации.