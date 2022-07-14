КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд на станции Боготол в Красноярском крае

14 июля, с 06:00 до 15:30 часов местного времени, будет полностью прекращено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Элеваторная города Боготола (Боготольский район Красноярского края). Это связано с проведением ремонта путевой инфраструктуры на перегоне Боготол – Вагино.

На период ремонта объезд возможен по альтернативной дороге – Тюхтетскому тракту.

Ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Боготольского района.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД