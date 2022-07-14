В Свердловском районе водитель легкового автомобиля столкнулся с электропоездом

13 июля, в 16:44 по местному времени, на железнодорожном переезде перегона Дивногорск – Красноярские Столбы Красноярской железной дороги, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с приближающимся электропоездом Дивногорск – Красноярск.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. Водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу.

Повреждений железнодорожной инфраструктуры, схода подвижного состава нет.

В 17:00 электропоезд отправлен по маршруту.

На движение других поездов происшествие не повлияло.

Отметим, что с начала года это уже шестое дорожно-транспортное происшествие на переездах КрасЖД. Все ДТП произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД