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В Свердловском районе водитель легкового автомобиля столкнулся с электропоездом

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Красноярск
08:45 14 Июля 2022
железные дороги, дтп, происшествия, поезд, водитель
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13 июля, в 16:44 по местному времени, на железнодорожном переезде перегона Дивногорск – Красноярские Столбы Красноярской железной дороги, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, водитель легкового автомобиля  Hyundai Solaris, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с приближающимся электропоездом Дивногорск – Красноярск.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пассажиры электропоезда и локомотивная бригада не пострадали. Водитель автомобиля получил травмы и доставлен в больницу.

Повреждений железнодорожной инфраструктуры, схода подвижного состава нет.

В 17:00 электропоезд отправлен по маршруту.  

На движение других поездов происшествие не повлияло.

Отметим, что с начала года это уже шестое дорожно-транспортное происшествие на переездах КрасЖД. Все ДТП произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

Красноярская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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