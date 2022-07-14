37-летнего продавца из Красноярска будут судить за присвоение товаров более чем на 6,8 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, связанного с присвоением товара более чем на 6,8 млн рублей. Обвиняемым в данном деле является 37-летний продавец.

В «МВД Медиа» рассказали, что с осени 2018 до весны 2020 года злоумышленник работал в Красноярске в магазине автомобильных аккумуляторов и принадлежностей. Сотрудник магазина имел доступ к специальной бухгалтерской программе и начал изготавливать заявки с завышенными объемами товаров, которые необходимо было поставлять в магазин.

После их отгрузки злоумышленник похищал заказанные излишки. Общая сумма ущерба - более 6,8 млн рублей. В ходе следствия житель Красноярска возместил ущерб в размере одного миллиона 680 тысяч рублей. В отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Присвоение и растрата». Материалы дела были переданы в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости