14 июля
Красноярск
погода +14 °C
58.53
 
€ 58.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

37-летнего продавца из Красноярска будут судить за присвоение товаров более чем на 6,8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
09:00 14 Июля 2022
преступление, магазины, красноярск, суд, полиция
версия для печати Ico_print

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, связанного с присвоением товара более чем на 6,8 млн рублей. Обвиняемым в данном деле является 37-летний продавец.

В «МВД Медиа» рассказали, что с осени 2018 до весны 2020 года злоумышленник работал в Красноярске в магазине автомобильных аккумуляторов и принадлежностей. Сотрудник магазина имел доступ к специальной бухгалтерской программе и начал изготавливать заявки с завышенными объемами товаров, которые необходимо было поставлять в магазин.

После их отгрузки злоумышленник похищал заказанные излишки. Общая сумма ущерба - более 6,8 млн рублей. В ходе следствия житель Красноярска возместил ущерб в размере одного миллиона 680 тысяч рублей. В отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Присвоение и растрата». Материалы дела были переданы в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске дирижёру Владимиру Ланде вручили российский паспорт

В Красноярске дирижёру Владимиру Ланде вручили российский паспорт

14 Июля 2022 г.
Паспорт ему вручили губернатор и начальник краевого МВД
Новости Красноярска: В Томске начали появляться специальные парковки для электросамокатов

В Томске начали появляться специальные парковки для электросамокатов

14 Июля 2022 г.
Всего таких парковок со спецразметкой будет 40
Новости Красноярска: КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд на станции Боготол в Красноярском крае

КрасЖД предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд на станции Боготол в Красноярском крае

14 Июля 2022 г.
Это связано с проведением ремонта
Новости Красноярска: В Красноярске автобусный маршрут №21 будет доезжать до «Прищепки»

В Красноярске автобусный маршрут №21 будет доезжать до «Прищепки»

14 Июля 2022 г.
Пассажиры смогут доехать до парка уже с 19 июля
Новости Красноярска: В Свердловском районе водитель легкового автомобиля столкнулся с электропоездом

В Свердловском районе водитель легкового автомобиля столкнулся с электропоездом

14 Июля 2022 г.
На движение других поездов происшествие не повлияло
Новости Красноярска: В Красноярске предприятиям запретили отапливаться твёрдым топливом

В Красноярске предприятиям запретили отапливаться твёрдым топливом

13 Июля 2022 г.
Запрет будет действовать в отопительный период – с 15 сентября по 15 мая
Новости компаний
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске уволили директора школы № 32

В Красноярске уволили директора школы № 32

12 Июля 2022 г.
И.о. руководителя руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

12 Июля 2022 г.
Похожая ситуация сложилась в 2012 году
Новости Красноярска: Полуголые девушки в Красноярске устроили танцы на пилоне в ротонде 75-летия Великой Победы

Полуголые девушки в Красноярске устроили танцы на пилоне в ротонде 75-летия Великой Победы

11 Июля 2022 г.
Данный арт-объект стал частью выставочного проекта музея «Площадь Мира»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru