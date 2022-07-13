Благоустройство пешеходной зоны на улице Вавилова могут завершить до 10 августа

В Красноярске в Кировском районе на маршруте «Вавиловское парковое кольцо» стартовали ремонтные работы пешеходной части. В рамках работ будут обновлены тротуары на ул. Академика Вавилова (по обеим сторонам ул. Затонской до пер. Вузовский), вдоль ул. Затонской по нечетной стороне (от ул. Академика Вавилова до пр. Красноярский рабочий). Также запланирован ремонт двух участков на проспекте Красноярский рабочий: от площади на остановке «ТЮЗ» до переулка Якорный по нечетной стороне и от переулка Якорный до переулка Вузовский по четной стороне.

По проекту на участке по улице Академика Вавилова демонтируют бортовые камни, старые покрытия, лишние ограждения. Также будет проведена планировка территории и укладка разноформатной брусчатки. Работы по облагораживанию территории выполняют специалисты ООО «Сибрегионстрой».

Руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин признался, что очень рад тому, что на улице Академика Вавилова стартовали ремонтные работы.

«Наконец-то начались мероприятия по благоустройству пешеходной части на улице Академика Вавилова. От улицы Затонской до переулка Вузовский по обеим сторонам пешеходная зона на улице Академика Вавилова будет обустроена современной разноформатной брусчаткой. В рамках работ особое внимание будет уделено решению по отводу воды с тротуаров. Дело в том, что местные жители страдали из-за луж, которые образовывались после дождей», - отметил Александр Митрошкин.

Заместитель директора компании «Сибрегионстрой» Роман Оболонский рассказал, что на данный момент ведутся подготовительные работы по укладке брусчатки. В настоящее время подрядчик осуществил демонтажные работы на ул. Академика Вавилова, 48, 52, 54. На участке рядом с домом №58 специалисты снимают старое асфальтовое покрытие и монтируют новые бордюры.

«Брусчатка и бордюры, которые будут уложены на улице Вавилова, были произведены одной из лучших компаний и являются долговечными. Работы выполняются в срок. Если не помешает погода, то благоустройство улицы Вавилова будет завершено до 10 августа. Прошу местных жителей проявить понимание за неудобства, доставленные при выполнении ремонтных работ», - резюмировал Роман Облонский.

По планам на улице Вавилова вдоль дорожек появятся лавочки и урны, а также будут установлены недостающие световые акценты. Помимо благоустройства проводятся работы по ремонту фасадов на улице Академика Вавилова. В конце июня был запущен проект «Бульвар для души на Вавилова».

В прошлом году в Кировском районе был запущен маршрут «Вавиловское парковое кольцо», который очень популярен у красноярцев. В конце июня стартовал проект «Бульвар для души «На Вавилова». Бульвар Маяковского стал ключевой точкой пеших прогулок по маршруту.

Жительница дома по улице Академика Вавилова Александра Попова рассказала, что еще несколько лет назад здесь был разбитый тротуар, однако после благоустройства пешая доступность стала намного лучше.

«Теперь мой ребенок может безопасно кататься на велосипеде и самокате по новой брусчатке. Помимо удобства, это выглядит теперь эстетично. Я очень рада, что Кировский район облагораживается и нет никакого желания отсюда переезжать. Программа мероприятий, которые все лето проходят в сквере, ориентирована именно на детей. Как матери 8-летнего ребенка мне очень удобно и интересно. Теперь нет необходимости ехать в центр Красноярска, чтобы посетить какие-то мероприятия», - поделилась жительница улицы Вавилова.

По словам Александра Митрошкина, в Кировском районе есть несколько проблемных участков. Так, например, проблемная пешеходная зона находится на улице Затонская. Большое количество автомобилей и неровности мешали передвигаться пешеходам.

«Мы планируем создание комфортной пешеходной зоны на участке от улицы Академика Вавилова до проспекта Красноярский рабочий со стороны Кировского района. Также существуют два участка от площади Маяковского до переулка Якорный по нечетной стороне и по четной стороне от пер. Якорный до пер. Вузовский со стороны ТЦ «Красноярье». Тем самым, мы практически замыкаем наше пешеходное кольцо», - сообщил руководитель администрации Кировского района.

Напомним, что согласно поручению мэра Красноярска Сергея Еремина Вавиловское парковое кольцо начали формировать в 2020 году. Для комфорта пешеходов в Кировском районе строители благоустроили площадь напротив ТЦ «Красноярье», вдоль зданий СФУ, бульвар Маяковского, а также площадь на остановке «ТЮЗ». Кроме того, закончилось благоустройство набережной Енисея и сквера Энтузиастов.

Фото: admkrsk.ru