На Вавиловском парковом кольце укладывают разноформатную брусчатку

На правобережье Красноярска в Кировском районе на маршруте «Вавиловское парковое кольцо» начали благоустраивать пешеходные зоны. Обновленные тротуары появятся сразу на нескольких улицах, в том числе на Академика Вавилова.

В среду, 13 июля, руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин осмотрел места работ. Отметим, что работы по облагораживанию территории выполняют специалисты ООО «Сибрегионстрой».

Глава районной администрации рассказал, что очень рад тому факту, что на ул. Академика Вавилова наконец-то началось благоустройство пешеходной части.

«При выполнении работ по благоустройству пешеходной зоны будет решена проблема с лужами на тротуарах, которые доставляли неудобства местным жителям», - сообщил руководитель администрации Кировского района.

Пешеходную часть на ул. Академика Вавилова от улицы Затонской до переулка Вузовский по обеим сторонам обустроят современной разноформатной брусчаткой. Проект благоустройства пешеходной зоны ул. Академика Вавилова включает в себя демонтаж бортовых камней и старого асфальта, а также лишних ограждений. При этом все существующие зеленые насаждения будут сохранены. Планируется проведение планировки территории и укладки разноформатной брусчатки, установка уличной мебели и недостающих световых акцентов.

Заместитель директора компании «Сибрегионстрой» Роман Оболонский заявил, что специалисты провели демонтажные работы на улице Академика Вавилова, 48, 52, 54. На участке рядом с домом №58 сейчас проходят мероприятия по демонтажу старого асфальта и укладке бордюров. Представитель подрядной организации также отметил, что работы по обновлению пешеходной зоны проводятся в срок, и если погода не внесет свои коррективы, то благоустройство улицы Вавилова может завершиться до 10 августа.

Напомним, Вавиловское парковое кольцо начали формировать по поручению главы города Сергея Ерёмина еще два года назад. В рамках создания комфортного и длинного прогулочного маршрута для пешеходов в Кировском районе благоустроены участки вдоль зданий СФУ, площадь перед ТЦ «Красноярье». Также преобразился бульвар Маяковского и площадь на остановке «ТЮЗ» по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», завершено благоустройство сквера Энтузиастов и набережной р. Енисей.

Фото: admkrsk.ru