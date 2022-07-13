В Красноярске предприятиям запретили отапливаться твёрдым топливом

Красноярским предприятиям запретили отапливаться углём и дровами. Постановление об этом подписал председатель Правительства региона Юрий Лапшин.

Запрет касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объекты которых подключены к централизованному теплоснабжению. Такая мера вводится в целях снижения уровня загрязнения воздуха на территории краевой столицы.

«Отныне у организаций не будет выбора, как отапливать свои производственные объекты. С предстоящего отопительного сезона всем предприятиям, имеющим технологическое подключение к сетям теплоснабжения, запрещено использовать твёрдое топливо. Это важный шаг для улучшения качества воздуха в краевом центре, ведь трубы таких предприятий расположены низко и выбросы загрязняющих веществ оседают в зоне дыхания человека», – министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Запрет будет действовать в отопительный период – с 15 сентября по 15 мая.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев