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В Красноярске предприятиям запретили отапливаться твёрдым топливом

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Красноярск
18:10 13 Июля 2022
красноярск, уголь
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Красноярским предприятиям запретили отапливаться углём и дровами. Постановление об этом подписал председатель Правительства региона Юрий Лапшин.

Запрет касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объекты которых подключены к централизованному теплоснабжению. Такая мера вводится в целях снижения уровня загрязнения воздуха на территории краевой столицы.

«Отныне у организаций не будет выбора, как отапливать свои производственные объекты. С предстоящего отопительного сезона всем предприятиям, имеющим технологическое подключение к сетям теплоснабжения, запрещено использовать твёрдое топливо. Это важный шаг для улучшения качества воздуха в краевом центре, ведь трубы таких предприятий расположены низко и выбросы загрязняющих веществ оседают в зоне дыхания человека», – министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Запрет будет действовать в отопительный период – с 15 сентября по 15 мая.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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