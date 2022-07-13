Глава Красноярска Сергей Ерёмин вошёл в комиссию по развитию регионов вместе с Александром Уссом

Вместе с главой Красноярского края в состав Правительственной комиссии по развитию регионов РФ вошёл мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что комиссия была создана в 2016 году для координации государственной политики в сфере развития субъектов РФ и муниципальных образований. В частности, в число задач органа входит координация строительства, реконструкции и капремонта инфраструктурных объектов в регионах, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства, а также постановка задач регионального развития.

Фото: © РИА Новости / Сергей Черных