В Омской области таможенники пресекли контрабанду сахара

В Омске таможенники остановили нелегальную оправку двух крупных партий сахара в Казахстан. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, контрабанду обнаружили на пунктах пропуска «Исилькуль» и «Невольное».

В первом случае перевозчик выдал 33 тонны сахара-сырца под мешки с пшеничной мукой, предоставив соответствующие документы на вывоз. Во втором случае 30 тонн сахара маскировали под минеральные удобрения. Подлоги выяснились при досмотре грузовиков.

Было возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ с 15 марта до 31 августа 2022 года сахар из России вывозить запрещено.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев