Глава Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов

Глава Красноярского края Александр Усс вошёл в состав Правительственной комиссии по развитию регионов РФ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Комиссия была создана в 2016 году для координации государственной политики в сфере развития субъектов РФ и муниципальных образований. В частности, в число задач органа входит координация строительства, реконструкции и капремонта инфраструктурных объектов в регионах, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства, а также постановка задач регионального развития.

В состав комиссии входят главы регионов, депутаты Государственной Думы, представители коммерческих и некоммерческих организаций. Возглавляет орган вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Красноярский край в её составе представлен впервые.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев