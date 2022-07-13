Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 5,8% в январе-июне

В первом полугодии 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 23,8 млн тонн, что на 5,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:

угля – 15,1 млн тонн (+8,2% к январю-июню 2021 года);

нефти и нефтепродуктов – 2,9 млн тонн (+17%);

зерна – 806,2 тыс. тонн (+15,5%);

цветных металлов – 495,8 тыс. тонн (+3,7%);

продуктов перемола – 329,7 (+21,5%);

химикатов и соды – 229,3 тыс. тонн (+3,2%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом в январе-июне 2022 года погрузка на КрасЖД составила 39,8 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД