Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 5,8% в январе-июне

В первом полугодии 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 23,8 млн тонн, что на 5,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
За шесть месяцев 2022 года со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено:
- угля – 15,1 млн тонн (+8,2% к январю-июню 2021 года);
- нефти и нефтепродуктов – 2,9 млн тонн (+17%);
- зерна – 806,2 тыс. тонн (+15,5%);
- цветных металлов – 495,8 тыс. тонн (+3,7%);
- продуктов перемола – 329,7 (+21,5%);
- химикатов и соды – 229,3 тыс. тонн (+3,2%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
В целом в январе-июне 2022 года погрузка на КрасЖД составила 39,8 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года.