В Красноярске 14 июля взорвут трубу на территории Химзавода

14 июля на территории красноярского химико-металлургического завода пройдут взрывные работы. Как сообщили в главном управлении по го, чс и пб администрации города, рабочие будут сносить дымовую трубу. Взрывы запланированы в период с 15:00 до 17:00. Радиус опасной зоны составит 100 метров.

Во время работ будут подаваться звуковые сигналы. Предупредительным будет один продолжительный сигнал сиреной, перед взрывом прозвучат два продолжительных сигнала. Ещё три коротких сигнала подадут после завершения работ.

Фото: © РИА новости / Виктор Толочко