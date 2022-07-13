В Ленинском районе появились новые торговые ряды для дачников

На правобережье Красноярска в Ленинском районе были установлены новые торговые ряды. Их разместили для того, чтобы дачники смогли продавать овощи, ягоды и фрукты со своих огородов.
Четыре новых торговых ряда уже начали работать на Мичурина, 11. По словам руководителя районной администрации Андрея Бардаева, планируется открытие прилавков в «Черемушках». Кроме того, каждую неделю в Ленинском районе проходят ярмарки для поддержки местных производителей. Каждую среду они проходят на Говорова, 57 и каждый четверг на Шевченко, 56. Поучаствовать в ярмарках может каждый, однако сперва следует подать заявку по номеру 264 – 25 – 38.
В Ленинском районе определены следующие места для торговли:
- Амурская, 30;
- Красраб, 27, стр.74;
- Говорова, 57;
- Мичурина, 11.
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