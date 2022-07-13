Жителям 4 районов Красноярска отключат горячую воду на две недели раньше

Жителям нескольких районов Красноярска отключат горячую воду раньше намеченного срока. Как рассказали в СГК, на Красноярской ТЭЦ-2 были изменены сроки проведения профилактических работ.

По официальной информации, испытания теплосетей пройдут с 1 по 10 августа, а не как планировалось ранее – с 15 по 22 августа. Таким образом, горячее водоснабжение отключат в домах Центрального и Октябрьского районов, а также большей части Свердловского и Железнодорожного. Также стало известно, что на теплосети №5 испытания пройдут позже запланированного срока – с 15 по 22 августа.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости