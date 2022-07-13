10 суток административного ареста назначили красноярцу за возбуждение вражды к группе лиц

В Красноярске 32-летнему жителю назначали наказание в виде 10 суток административного ареста. Мужчина был признан виновным в возбуждении ненависти или вражды к группе лиц.

Как пояснили в ГУ МВД России по краю, осенью прошлого года сотрудникам полиции удалось обнаружить жителя Красноярска, который на сходе граждан публично произносил речь, в которой содержались признаки экстремизма.

Итоги психолого-лингвистического исследования подтвердили, что в речи мужчины содержались признаки возбуждения вражды по отношению к группе лиц. В результате красноярца признали виновным и назначили 10 суток административного ареста.

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