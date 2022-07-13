Более 5,6 тысяч кубометров мусора вывезли с территории Центрального района

Власти Красноярска продолжают реализовывать мероприятия по ликвидации незаконных свалок. Так, например, с территории Центрального района за шесть месяцев этого года было вывезено свыше 5,6 тысяч кубометров мусора.

Для сравнения именно такое количество мусора было вывезено за прошлый год. Отметим, что с апреля по июль было вывезено 1,3 тысячи кубометров отходов. Несанкционированную свалку ликвидировали на ул. 4-й Дальневосточной. В лесополосе на Северном шоссе тоже убрали мусор – 300 кубометров отходов. В текущем году на ликвидацию незаконных свалок в Центральном районе потратят 14,6 млн рублей.

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