Иркутская область получит 1 млрд на развитие туризма

Иркутская область получит 1 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщается на сайте правительства области. Отмечается, что уже началась работа над мастер-планами будущих кластеров на Тёплых озёрах, Малом море, Тальцах, а также в других популярных у туристов местах

«До 2030 года в Иркутской области планируется создать 11 тыс. мест размещения, идёт работа над созданием важной обеспечивающей инфраструктуры. Все деньги поступят из федерального бюджета в период с 2022 по 2024 годы», – говорится в сообщении.

По словам главы области Игоря Кобзева, корпорация "Туризм.РФ" уже заключила десятки соглашений с потенциальными инвесторами проектов на территории Иркутской области.

Фото: © Даниил Конин / «ИрСити»