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В Канске мужчину будут судить за смерть 8-летней девочки

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Красноярск
12:15 13 Июля 2022
суд, в красноярском крае
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Житель Канска попал на скамью подсудимых за причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, мужчина нарушил требования при эксплуатации выгребной ямы. 1 мая на его приусадебный участок зашла 8-летняя девочка. Так как яма не была закрыта крышкой, ребёнок провалился в неё и утонул. Тело обнаружил хозяин участка во время поисков.

Уголовное дело по статье 109 УК РФ будет рассматривать Канский городской суд. Мужчине грозят исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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