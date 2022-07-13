39-летняя жительница Ачинска подозревается в убийстве сожителя

В Красноярском крае в Ачинске была задержана 39-летняя местная жительница. Женщину подозревают в убийстве сожителя. В ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия рассказали, что 10 июля этого года была передана информация об обнаружении тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Следователи полагают, что злоумышленница проживала с потерпевшим около шести месяцев. Ночью 10 июля в квартире между сожителями произошел конфликт. Нетрезвая женщина взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. От полученного удара он скончался. Отметим, что на данный момент женщина находится под стражей.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости