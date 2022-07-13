13 июля
Красноярск
погода +18 °C
58.85
 
€ 58.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске налётчик с дверной ручкой отправился в колонию на 7 лет

Главная Общество
Красноярск
11:15 13 Июля 2022
в красноярском крае, суд
версия для печати Ico_print

В Канске вынесли приговор налётчику, который напал на продавца магазина с дверной ручкой. В пресс-службе МВД по раю напомнили, что всё произошло в январе 2021 года. В третьем часу ночи злоумышленник попытался ограбить круглосуточный павильон, но получил отпор полиэтиленовыми пакетами от кассира.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Орудием преступления была обычная дверная ручка, которую мужчина выбросил после побега из магазина. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое он будет отбывать с исправительной колонии строгого режима.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край занял второе место в России по объему заготовки древесины

Красноярский край занял второе место в России по объему заготовки древесины

13 Июля 2022 г.
Было заготовлено более 24 млн кубометров древесины
Новости Красноярска: В Омской области таможенники пресекли контрабанду сахара

В Омской области таможенники пресекли контрабанду сахара

13 Июля 2022 г.
Пищевой продукт пытались вывезти в Казахстан под видом удобрений и муки
Новости Красноярска: Глава Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов

Глава Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов

13 Июля 2022 г.
Наш регион в её составе представлен впервые
Новости Красноярска: На следующей неделе в Красноярске заработает новая платная парковка

На следующей неделе в Красноярске заработает новая платная парковка

13 Июля 2022 г.
Сейчас рабочие устанавливают паркоматы
Новости Красноярска: В Красноярске 14 июля взорвут трубу на территории Химзавода

В Красноярске 14 июля взорвут трубу на территории Химзавода

13 Июля 2022 г.
Радиус опасной зоны составит 100 метров
Новости Красноярска: В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

13 Июля 2022 г.
Канатная дорога будет работать до 23:00
Новости компаний
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

Boeing 737-800 совершил авариную посадку в аэропорту Красноярска из-за задымления

11 Июля 2022 г.
Самолет сел из-за задымления
Новости Красноярска: В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

В Красноярске мост на Перенсона полностью закроют для проезда автомобилей до 30 сентября

8 Июля 2022 г.
Проезд по мосту закроют уже сегодня ночью
Новости Красноярска: В Красноярске уволили директора школы № 32

В Красноярске уволили директора школы № 32

12 Июля 2022 г.
И.о. руководителя руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru