В Канске налётчик с дверной ручкой отправился в колонию на 7 лет

В Канске вынесли приговор налётчику, который напал на продавца магазина с дверной ручкой. В пресс-службе МВД по раю напомнили, что всё произошло в январе 2021 года. В третьем часу ночи злоумышленник попытался ограбить круглосуточный павильон, но получил отпор полиэтиленовыми пакетами от кассира.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Орудием преступления была обычная дверная ручка, которую мужчина выбросил после побега из магазина. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое он будет отбывать с исправительной колонии строгого режима.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков