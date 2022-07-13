Абитуриенты Красноярского края жалуются на недобросовестных риелторов

За первую неделю июля на телефон Управления Роспотребнадзора Красноярского края позвонили около 10 жителей региона. По словам главы ведомства Дмитрия Горяева, большая часть обратившихся – абитуриенты. Они жаловались на организации, которые оказывают риелторские услуги.

Обещая «идеальный» вариант аренды квартиры по приемлемой цене, агенты просили подписать клиентов договор на оказание своих услуг, который не соответствовал устным договоренностям. В результате потребитель покупал сведения о квартирах, которая в большинстве случаев не соответствовала действительности.

Отметим, что недобросовестные риелторы активизировались, так как у абитуриентов скоро будет зачисление. Поэтому рынок недорого жилья становится пользуется большим спросом.

Фото: Никита Алексеев