13 июля
Красноярск
погода +18 °C
58.85
 
€ 58.76
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирске уровень воды в реке Обь упал ниже 80 сантиметров

Главная Общество
Красноярск
11:00 13 Июля 2022
новосибирск, река, предупреждение
версия для печати Ico_print

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грядущего снижения уровня воды в реке Обь. На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра сообщается, что к 14 июля уровень сброса воды в Новосибирской ГЭС упадёт до 1 600 кубометров в секунду.

«В связи с этим минимальный уровень воды на реке Обь в районе Новосибирска ожидается ниже отметки в 80 см», – сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Напомним, что уровень воды упал и в Енисее. Из-за этого речникам пришлось скорректировать работу пассажирского и грузового флота. В частности, все речные перевозки из Красноярска в Енисейск временно остановили.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский край занял второе место в России по объему заготовки древесины

Красноярский край занял второе место в России по объему заготовки древесины

13 Июля 2022 г.
Было заготовлено более 24 млн кубометров древесины
Новости Красноярска: В Омской области таможенники пресекли контрабанду сахара

В Омской области таможенники пресекли контрабанду сахара

13 Июля 2022 г.
Пищевой продукт пытались вывезти в Казахстан под видом удобрений и муки
Новости Красноярска: Глава Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов

Глава Красноярского края Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов

13 Июля 2022 г.
Наш регион в её составе представлен впервые
Новости Красноярска: На следующей неделе в Красноярске заработает новая платная парковка

На следующей неделе в Красноярске заработает новая платная парковка

13 Июля 2022 г.
Сейчас рабочие устанавливают паркоматы
Новости Красноярска: В Красноярске 14 июля взорвут трубу на территории Химзавода

В Красноярске 14 июля взорвут трубу на территории Химзавода

13 Июля 2022 г.
Радиус опасной зоны составит 100 метров
Новости Красноярска: В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

В Красноярске продлили работу канатной дороги на Сопке из-за Суперлуния

13 Июля 2022 г.
Канатная дорога будет работать до 23:00
Новости компаний
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

11 Июля 2022 г.
Все произошло сегодня утром
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев утонул мужчина

В Красноярске на острове Татышев утонул мужчина

13 Июля 2022 г.
Тело погибшего передали полиции
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

12 Июля 2022 г.
Похожая ситуация сложилась в 2012 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru