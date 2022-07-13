В Новосибирске уровень воды в реке Обь упал ниже 80 сантиметров

В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за грядущего снижения уровня воды в реке Обь. На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра сообщается, что к 14 июля уровень сброса воды в Новосибирской ГЭС упадёт до 1 600 кубометров в секунду.

«В связи с этим минимальный уровень воды на реке Обь в районе Новосибирска ожидается ниже отметки в 80 см», – сообщают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Напомним, что уровень воды упал и в Енисее. Из-за этого речникам пришлось скорректировать работу пассажирского и грузового флота. В частности, все речные перевозки из Красноярска в Енисейск временно остановили.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок