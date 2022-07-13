Около 1 млн рублей вернет строительная фирма заказчику за невыполнение работ в установленный срок

В Красноярском крае строительной компании предстоит выплатить около одного миллиона рублей жителю Шарыпово. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, летом минувшего года житель Шарыпово и строительная фирма заключили договор бытового подряда на выполнение работ на 270 тысяч рублей.

В счет оплаты заказчик передал компании несколько блок-комнат согласно условиям договора. В установленный срок работа не была выполнена, а заказчик не смог вернуть свои деньги. В результате житель Шарыпово обратился в суд. Управление Роспотребнадзора подготовило заключение в целях защиты прав потребителя об удовлетворении исковых требований. По решению суда строительная фирма выплатит потребителю 937 500 рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости