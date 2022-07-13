В Омске директор строительной компании задолжал работникам 622 тысячи рублей

В Омске работники строительной фирмы не получали зарплат больше трёх месяцев. Следственный комитет области возбудил по данному факту уголовное дело по статье 145.1 УК РФ.

Как рассказали в ведомстве, руководство компании ООО «Монрем» не платило зарплату трём работникам с января по май 2020 года. Общий размер задолженности составил около 622 500 рублей. Как выяснили следователи, глава компании тратил деньги на покупку расходных материалов, лизинговые платежи и другие цели.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов