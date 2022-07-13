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На 12 улицах Красноярска идет локально-восстановительный ремонт дорог

Главная Общество
Красноярск
09:45 13 Июля 2022
администрация, красноярск, ремонт, дороги
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В Красноярске подрядчики завершили восстановительные работы на трех участках, общая площадь которых составила более 4,8 тысяч метров. В администрации города рассказали, что, на проспекте Металлургов, 14-16 был обновлен асфальт, а на улице Бабушкина не только восстановили дорожное полотно, но и обустроили тротуар. В переулке Казарменном была произведена локальная замена бортового камня и понижены тротуары.

На данный момент на перекресте проспекта Свободный и улицы Новая Заря уже сформированы островки безопасности. Планируется монтаж светофорного оборудования, обустройство пешеходных переходов с четырех сторон.    

Добавим, что в настоящее время в Красноярске ремонтные работы проводятся на 12 улицах города. Также вскоре стартует ремонт на Семафорной, 4-й Дальневосточной и Мусоргского.

Фото: admkrsk.ru

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