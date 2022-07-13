Бизнес-леди из Красноярского края накопила миллионный долг и лишилась своего авто

Жительница Красноярского края накопила долг на сумму более 1,3 млн рублей и лишилась своего автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ФССП региона, бизнес-леди из Ачинска занимается розничной торговлей.

Чтобы принудить девушку погасить долг, приставы отследили и арестовали её автомобиль Suzuki Aerio. Если в течение 10 дней бизнес-леди не погасит долг, транспортное средство направят на оценку и последующую реализацию в счет его погашения.

Отметим, что наложить арест на машину приставы могут, если долг ее владельца превышает 3 тысячи рублей.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю