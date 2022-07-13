В Красноярске мужчина заплатил 600 тысяч рублей за угон иномарки

В Красноярске мужчина заплатил 600 тысяч рублей материального ущерба за угон машины с электрооборудованием. Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, на счету 35-летнего красноярца 7 автокраж. Все угоны злоумышленник совершал вместе с подельниками. В одной из угнанных иномарок находились сварочный аппарат и электропила.

Суд признал мужчину виновным и постановил взыскать с него ущерб в пользу владельца Toyota Camry. Добровольно выполнить требования угонщик отказался, поэтому пристав взыскал долг принудительно.

«На сегодняшний день владелец угнанного авто получил полную сумму компенсации», – рассказали в пресс-службе УФССП региона.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов