В «Шушенском бору» сфотографировали одну из самых красивых бабочек

В Красноярском крае в национальном парке «Шушенский бор» была замечена краснокнижная бабочка. В соцсетях нацпарка отметили, что посчастливилось сфотографировать махаона старшему госинспектору Сергею Чумакову. Махаон является одной из самых красивых и крупных среди дневных бабочек.

Также стало известно, что эта бабочка находится в Красной книге Красноярского края, поэтому отлов данного вида категорически запрещен. Добавим, что ареал краснокнижной бабочки крайне разнообразен – от опушек и полян до степей.

Фото: Сергей Чумаков / sayanzapoved.ru