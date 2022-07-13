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В «Шушенском бору» сфотографировали одну из самых красивых бабочек

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Красноярск
09:01 13 Июля 2022
насекомые, природа, в красноярском крае
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В Красноярском крае в национальном парке «Шушенский бор» была замечена краснокнижная бабочка. В соцсетях нацпарка отметили, что посчастливилось сфотографировать махаона старшему госинспектору Сергею Чумакову. Махаон является одной из самых красивых и крупных среди дневных бабочек.

Также стало известно, что эта бабочка находится в Красной книге Красноярского края, поэтому отлов данного вида категорически запрещен. Добавим, что ареал краснокнижной бабочки крайне разнообразен – от опушек и полян до степей.

Фото: Сергей Чумаков / sayanzapoved.ru

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