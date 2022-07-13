В Красноярске на острове Татышев утонул мужчина

В Красноярске во вторник, 12 июля, на острове Татышев утонул мужчина. Об этом инциденте сообщили в ГУ МСЧ России по региону. В ведомстве отметили, что тело погибшего было обнаружено спасателями и передано сотрудникам полиции. Подробности гибели мужчины будут устанавливать правоохранители.

Также стало известно о том, что в Красноярском крае за прошедшие сутки было потушено 19 техногенных пожаров. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения были привлечены три раза.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости