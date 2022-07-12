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В Красноярске жители обсудили благоустройство сквера в Ленинском районе

Главная Общество
Красноярск
19:15 12 Июля 2022
красноярск, администрация, благоустройство
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Жители Ленинского района обсудили благоустройство сквера Юбилейный. Как рассказали в администрации Красноярска, пространство недалеко от учреждений ФМБА выбрали во время общероссийского голосования. На встрече присутствовали около 150 человек, которые разделились на 4 группы для создания собственного варианта благоустройства.

По мнению жителей, в сквере должна быть зона для выгула собак, мини-сцена и фонтан. Также нужно отремонтировать брусчатку, установить урны и новое освещение, но при этом сохранить всё озеленение. Как отметил глава администрации Ленинского района Андрей Бардаев, обсуждение было очень оживлённым.

«Идея установки детской площадки и качелей, наоборот, вызвала много споров, получив примерно поровну голосов „за“ и „против“. Молодые родители посчитали, что игровая зона для детей в сквере необходима, так как они часто приходят туда гулять, а более молодое поколение считает, что детских площадок достаточно во дворах и на территории сквера она не нужна», – отметили в пресс-службе.

Все высказанные предложения направили проектировщикам для дальнейшей работы.

Фото: © admkrsk.ru

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