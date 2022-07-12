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Регбисты «Енисей-СТМ» начнут новый сезон чемпионата России 19 июля

Главная Общество
Красноярск
18:30 12 Июля 2022
регби, спорт, красноярск, соревнования, чемпионат, россия
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Мужская команда регбийного клуба «Енисей-СТМ» из Красноярска уже на следующей неделе проведет первый матч в рамках нового сезона чемпионата России. По официальной информации, первый матч действующие чемпионы страны проведут во вторник, 19 мюля, на выезде против московского «Динамо».

В рамках второго тура «Енисей-СТМ» вновь сыграет в Москве против местного клуба «Слава». Встреча состоится 24 июля. Третий тур чемпионата России по регби для красноярцев снова пройдет в столице.

На этот раз сильнейшая команда России сыграет против «Локомотива» 30 июля. Добавим, что четвертый тур регбисты «Енисей-СТМ» проведут в Красноярске против «Химика». Игра состоится 7 августа.

Фото: © vk.com/enisei_stm

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