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Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

Главная Общество
Красноярск
16:57 12 Июля 2022
мусор, красноярск, суд
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Весной этого года в соцсетях был опубликован видеоролик, в котором сотрудница одной из юридических компаний из Красноярска рассказала, что их клиент обратился в суд для расторжения договора на вывоз ТКО с региональным оператором, а также оспорил выставленные за услугу счета. Арбитражный суд первой инстанции принял сторону заявителя и сотрудница юридической фирмы начала призывать отказываться от услуг регоператора с помощью их компании. Однако история приобрела совершенно иной поворот.

Дело в том, что «Красноярская рециклинговая компания» предъявила требования о взыскании задолженности с ИП. Индивидуальный предприниматель, являющийся собственником нежилых помещений, долгое время не платил за коммунальные услуги по обращению с ТКО. Более того, предприниматель начал направлять региональному оператору уведомления о расторжении договора, после чего обратился в суд.

В «Красноярской рециклинговой компании» рассказали, что ИП в своем исковом заявлении указал, что в силу общих норм Гражданского кодекса РФ он как заказчик по договору оказания услуг вправе в любое время немотивированно отказаться от договора. Также бизнесмен заявлял, что платить за оказанную услугу должны арендаторы, а не собственник помещений.

Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

В результате постановлением третьего арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции было отменено и отказано ИП в удовлетворении иска в полном объеме. Также стало известно, что апелляционный суд указал, что, если между регоператором и арендаторами помещений не заключены прямые договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, то собственник не имеет права отказаться от договора. Таким образом, должнику предстоит выплатить всю сумму задолженности за вывоз отходов региональным операторам, а также оплатить судебные расходы.

Фото: предоставлено пресс-службой «Красноярской рециклинговой компании»

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