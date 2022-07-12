В Красноярске Nissan опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой иномаркой

В Красноярске во вторник, 12 июля, на улице Обороны, 14/2 произошло ДТП с участием двух иномарок. Как рассказали в ГИБДД по краю, 26-летний мужчина ехал на Toyota Camry, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Nissan Wingroad, за рулем которой находился 38-летний водитель.

От удара Nissan, который двигался по главной дороге, опрокинулся на проезжую часть. Отметим, что водителем Nissan были получены незначительные травмы и ему была оказана медпомощь на месте аварии.

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