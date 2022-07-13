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16 июля в Красноярске пройдут открытые собеседования в «Норникель»

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Красноярск
08:57 13 Июля 2022
металлургия, предприятие, работа, профессия
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16 июля «Норникель» проведет в Красноярске встречу для желающих устроится на работу. Лучший работодатель среди горно-металлургических компаний России* в 2022 году открыл более 5 тысяч вакансий. Это связано с расширением и модернизацией производства, строительством промышленных предприятий и реализацией крупных экологических инициатив.

Мероприятие состоится при поддержке краевого Агентства труда и занятости населения в ДК Свердловский, который расположен на улице Академика Вавилова, 1 В с 11:00 до 19:00. Презентации пройдут в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Любой желающий сможет задать свои вопросы, пройти собеседование или оставить свое резюме.

Участие бесплатное и предварительная запись не требуется. Однако необходимо взять с собой квалификационные удостоверения и другие документы, которые могут подтвердить опыт и наличие образования.

Работодатель предлагает отличные условия для своих сотрудников. Компания не только компенсирует расходы по переезду и проживанию в случае приема на работу, но и обеспечит единовременную выплату на обустройство в 100 тысяч рублей, а также полный соцпакет: качественное медицинское обслуживание (ДМС), льготы на покупку жилья, спортивные программы, санаторно-курортный отдых и ежегодную оплату проезда к месту отпуска для сотрудников и членов семей, путевки в детские лагеря на море и программы материальной помощи. «Норникель» также предлагает работать вахтовым методом по некоторым специальностям. Кроме того, соискатели смогут пройти обучение за счет компании и обрести новую профессию для трудоустройства.

Открытые собеседования пройдут еще в нескольких городах Красноярского края – Дивногорске, Ачинске, Назарово, Минусинске.

16 июля в Красноярске пройдут открытые собеседования в «Норникель»

Добавим, что 20 и 21 июля встречи с соискателями состоятся в городах Республики Хакасии – Абакане и Саяногорске.

*Согласно «Рейтингу работодателей России – 2021», составленного HeadHunter, «Норникель» набрал наибольшее число баллов среди металлургических компаний. 

Фото: Норникель

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