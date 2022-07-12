12 июля
Красноярск
погода +25 °C
61.3
 
€ 61.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Совет депутатов Новосибирска разрешил застройку Заельцовского бора

Главная Общество
Красноярск
16:20 12 Июля 2022
новосибирск, застройка, лес, депутаты
версия для печати Ico_print

Совет депутатов Новосибирска разрешил застроить пять участков в Заельцовском бору. 

«Зона предполагает размещение индивидуальной жилой застройки, территории садоводческих объединений граждан, объектов амбулаторно-клинического обслуживания, объектов образования, культуры, спорта и социального обслуживания, оздоровительных учреждений, объектов санаторной деятельности", — заявил руководитель института градостроительного планирования Алексей Нестеркин.

Соответствующие поправки уже внесены в градостроительный план города. Уточняется, что строительство многоквартирных жилых комплексов на данной территории по-прежнему запрещено.

За изменения Генплан проголосовали 36 депутатов. Два человека высказались против, ещё двое воздержались.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске Nissan опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой иномаркой

В Красноярске Nissan опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой иномаркой

12 Июля 2022 г.
Водитель Nissan получил травмы
Новости Красноярска: Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

12 Июля 2022 г.
Также должник оплатит судебные расходы
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

12 Июля 2022 г.
В скумбрии содержится множество витаминов
Новости Красноярска: В Красноярске уволили директора школы № 32

В Красноярске уволили директора школы № 32

12 Июля 2022 г.
И.о. руководителя руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву
Новости Красноярска: Александр Усс открыл первую смену ТИМ «Бирюса»

Александр Усс открыл первую смену ТИМ «Бирюса»

12 Июля 2022 г.
Из-за коронавируса событие два года проходило в «онлайне»
Новости Красноярска: 33-летняя жительница Канска оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов»

33-летняя жительница Канска оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов»

12 Июля 2022 г.
Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей
Новости компаний
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

Водители Subaru и Mitsubishi погибли после лобового столкновения на трассе в Большемуртинском районе

11 Июля 2022 г.
Все произошло сегодня утром
Новости Красноярска: Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

12 Июля 2022 г.
Также был обнаружен салат без маркировки
Новости Красноярска: Полуголые девушки в Красноярске устроили танцы на пилоне в ротонде 75-летия Великой Победы

Полуголые девушки в Красноярске устроили танцы на пилоне в ротонде 75-летия Великой Победы

11 Июля 2022 г.
Данный арт-объект стал частью выставочного проекта музея «Площадь Мира»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru