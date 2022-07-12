Совет депутатов Новосибирска разрешил застройку Заельцовского бора

Совет депутатов Новосибирска разрешил застроить пять участков в Заельцовском бору.

«Зона предполагает размещение индивидуальной жилой застройки, территории садоводческих объединений граждан, объектов амбулаторно-клинического обслуживания, объектов образования, культуры, спорта и социального обслуживания, оздоровительных учреждений, объектов санаторной деятельности", — заявил руководитель института градостроительного планирования Алексей Нестеркин.

Соответствующие поправки уже внесены в градостроительный план города. Уточняется, что строительство многоквартирных жилых комплексов на данной территории по-прежнему запрещено.

За изменения Генплан проголосовали 36 депутатов. Два человека высказались против, ещё двое воздержались.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев