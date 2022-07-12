Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

Скумбрия является одним из наиболее востребованных видов рыбы у покупателей не только из Красноярска, но и всей России. Одним из ее преимуществ является универсальность, так как ее можно приготовить различными способами.
Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, в скумбрии содержится множество полезных веществ, в том числе витамины группы B, D, E, A и K. Благодаря различным веществам, содержащимся в этой рыбе, скумбрия обладает различными полезными свойствами:
- Добавление скумбрии в рацион позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и риск появления атеросклероза;
- Нормализует повышенное артериальное давление;
- Регулирует число свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток;
- Помогает бороться с хроническими воспалительными процессам;
- Укрепляет иммунитет;
- Укрепляет кости
- Способствует снижению лишнего веса.
При этом красноярцев просят не готовить скумбрию с добавлением большого количества соли. Эксперты рекомендуют употреблять скумбрию по 150 – 200 гр скумбрии от 2 до 3 раз в неделю.
Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости