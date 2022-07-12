Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

Скумбрия является одним из наиболее востребованных видов рыбы у покупателей не только из Красноярска, но и всей России. Одним из ее преимуществ является универсальность, так как ее можно приготовить различными способами.

Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, в скумбрии содержится множество полезных веществ, в том числе витамины группы B, D, E, A и K. Благодаря различным веществам, содержащимся в этой рыбе, скумбрия обладает различными полезными свойствами:

Добавление скумбрии в рацион позволяет снизить уровень «плохого» холестерина и риск появления атеросклероза; Нормализует повышенное артериальное давление; Регулирует число свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток; Помогает бороться с хроническими воспалительными процессам; Укрепляет иммунитет; Укрепляет кости Способствует снижению лишнего веса.

При этом красноярцев просят не готовить скумбрию с добавлением большого количества соли. Эксперты рекомендуют употреблять скумбрию по 150 – 200 гр скумбрии от 2 до 3 раз в неделю.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости