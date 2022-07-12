12 июля
Красноярск
погода +25 °C
61.3
 
€ 61.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске уволили директора школы № 32

Главная Общество
Красноярск
15:45 12 Июля 2022
красноярск, школа, назначение
версия для печати Ico_print

Директора красноярской школы №32 Татьяну Рудневу уволили после скандала. Как сообщается на сайте ngs24.ru, исполняющей обязанности руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву. Её полномочия продлятся до тех пор, пока главное управление образования мэрии не назначит нового директора.

Согласно информации с сайта школы, Ирина Мальцева была заместителем директора по административно-хозяйственной работе. Её стаж работы – 28 лет.

Напомним, что учителя школы 32-й школы жаловались, что директор хамила, материлась и даже устроила погром в одном из кабинетов. В результате огласки в СМИ и соцсетях, была назначена проверка, по итогу которой в министерстве образования региона решили расторгнуть трудовые отношения с Татьяной Рудневой.

Фото: © Никиты Алексеева

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске Nissan опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой иномаркой

В Красноярске Nissan опрокинулся на проезжую часть после столкновения с другой иномаркой

12 Июля 2022 г.
Водитель Nissan получил травмы
Новости Красноярска: Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

Левобережный регоператор через суд взыскал долг за обращение с ТКО с предпринимателя

12 Июля 2022 г.
Также должник оплатит судебные расходы
Новости Красноярска: Совет депутатов Новосибирска разрешил застройку Заельцовского бора

Совет депутатов Новосибирска разрешил застройку Заельцовского бора

12 Июля 2022 г.
Под строительство отдадут 5 участков
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

Красноярцам рассказали об удивительных свойствах скумбрии

12 Июля 2022 г.
В скумбрии содержится множество витаминов
Новости Красноярска: Александр Усс открыл первую смену ТИМ «Бирюса»

Александр Усс открыл первую смену ТИМ «Бирюса»

12 Июля 2022 г.
Из-за коронавируса событие два года проходило в «онлайне»
Новости Красноярска: 33-летняя жительница Канска оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов»

33-летняя жительница Канска оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов»

12 Июля 2022 г.
Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей
Новости компаний
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
06/07
Страховка жилья от Тинькофф - современный способ защиты имущества
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

12 Июля 2022 г.
Также был обнаружен салат без маркировки
Новости Красноярска: Вспышка бешенства была выявлена в Манском районе

Вспышка бешенства была выявлена в Манском районе

8 Июля 2022 г.
Вспышка была зафиксирована еще во вторник
Новости Красноярска: Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

Более 40 пьяных водителей задержали в Красноярске с помощью неравнодушных горожан

9 Июля 2022 г.
За полгода на телефон «Синей линии» позвонили 179 красноярцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru