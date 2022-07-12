В Красноярске уволили директора школы № 32

Директора красноярской школы №32 Татьяну Рудневу уволили после скандала. Как сообщается на сайте ngs24.ru, исполняющей обязанности руководителя учреждения назначили Ирину Мальцеву. Её полномочия продлятся до тех пор, пока главное управление образования мэрии не назначит нового директора.

Согласно информации с сайта школы, Ирина Мальцева была заместителем директора по административно-хозяйственной работе. Её стаж работы – 28 лет.

Напомним, что учителя школы 32-й школы жаловались, что директор хамила, материлась и даже устроила погром в одном из кабинетов. В результате огласки в СМИ и соцсетях, была назначена проверка, по итогу которой в министерстве образования региона решили расторгнуть трудовые отношения с Татьяной Рудневой.

Фото: © Никиты Алексеева