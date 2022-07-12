33-летняя жительница Канска оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов»

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Канска, которая оплачивала покупки 5-тысячными билетами «банка приколов». В ГУ МВД России по краю рассказали, что в полицию обратились два магазина и точка общепита, которая занимается доставкой продуктов на дом. Представители компаний заявили, что неизвестный рассчитался неплатежеспособной банкнотой. В рамках оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали 33-летнюю женщину, которая в прошлом была неоднократно судима за имущественные преступления.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленница, находясь в компании друзей, ради развлечения купила в одном из магазинов канцелярских товаров сувенирные купюры. Впоследствии женщина дважды расплатилась билетами «банка приколов» в супермаркетах, а также оплатила доставку пиццы.

Подозреваемая заявила, что если бы сотрудники пострадавших компаний обнаружили неплатежеспособность купюр, то она бы сказала, что это все шутка. Однако из-за большого числа посетителей в супермаркетах, а также приезда курьера ночью сыграли жительнице Канска на руку. Женщина получила сдачу настоящими деньгами. Незаконными действиями злоумышленницы был нанесен ущерб в размере 15 тысяч рублей. Добавим, что женщине грозит два года тюрьмы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости