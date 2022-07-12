Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») прошли ознакомительные экскурсии для учащихся красноярских вузов.

Так, студенты института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета побывали на карьере «Черный мыс» и в цехе «Горный» Красноярского цементного завода. Их ознакомили с работой спецтехники, оборудования, с технологиями добычи известняка и этапами его дробления.

Студентам СибГУ им. М.Ф. Решетнева, обучающимся по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», эколог «Красноярского цемента» рассказала о реализации на заводе экологических проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, в том числе о модернизации вращающихся печей и установке современных электрофильтров. Гости увидели построенные в 2019-2020 годах дымовую трубу, единую для трех печей обжига, и фильтр печи №5. Также им показали один из наиболее значимых проектов прошлого года – автоматическую измерительную систему контроля выбросов (АИСКВ), предназначенную для определения основных параметров газовоздушной смеси и передачи сведений в Министерство экологии и рационального природопользования региона.

Заведующая кафедрой промышленной экологии, процессов и аппаратов химических производств СибГУ им. М.Ф. Решетнева Ольга Есякова отметила, что основная цель подобных экскурсий – ознакомить студентов с деятельностью промышленных предприятий города, которые следят за экологической обстановкой на своей промплощадке и в городе.

Кроме того, гости побывали в музее Красноярского цементного завода, где им рассказали об истории и вехах развития предприятия, о возможностях обучения и повышения квалификации, насыщенной корпоративной жизни коллектива.

«С помощью ознакомительных экскурсий мы рассчитываем привлечь молодых и перспективных специалистов на производство. Наша задача – заинтересовать студентов, предложить им сильный мотивационный пакет. Побывав на предприятии хотя бы раз, они охотнее идут на практику, а в будущем могут остаться работать на заводе», – пояснил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Возрастная категория мероприятия 18+

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»