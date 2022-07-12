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СУЭК развивает сотрудничество с партнерами в Татарстане

Главная Общество
Красноярск
13:52 12 Июля 2022
сотрудники, предприятие, уголь, нефть
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Партнером СУЭК стала крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Республики, ведущий производитель моторных топлив. Взаимный интерес сторон вызывает мелочь коксовая активированная (МК-А), выпуск которой налажен СУЭК на базе Березовского разреза в Красноярском крае. Для угольщиков обеспечение стабильных поставок МК-А в адрес компании из Татарстана означает расширение рынков сбыта, а для нефтепереработчиков – отказ от импортной продукции, применяемой в производстве ранее, и, как следствие, снижение затрат и надежность поставок.

СУЭК развивает сотрудничество с партнерами в Татарстане

Коксовая мелочь является инновационным продуктом глубокой переработки угля. Вместе с другими продуктами, такими как коксовые брикеты металлургического назначения, экологически чистые топливные брикеты для бытовых нужд (известные как бездымное топливо "Сибирский брикет"), МК-А производится промышленным комплексом глубокой переработки из бурого угля Березовского разреза. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2020 году. Инвестиции СУЭК в проект превысили 1 млрд рублей. Кроме инновационности – технология производства всей линейки продуктов была разработана СУЭК совместно с учеными, защищена патентами РФ – продукцию отличают высокие качественные характеристики, позволяющие замещать ею импортные аналоги в таких отраслях, как нефтехимия, металлургия и др.

СУЭК развивает сотрудничество с партнерами в Татарстане

Компания из Татарстана использует вырабатываемую СУЭК в Красноярском крае коксовую мелочь в качестве сорбента для обеспечения максимальной очистки моторных топлив. Опытные исследования, проведенные компанией-нефтепереработчиком, подтвердили совместимость МК-А с технологическим процессом и целесообразность его дальнейшего использования. В свою очередь, в СУЭК приняли дополнительные меры, чтобы сделать сотрудничество максимально эффективным и комфортным: на Березовском разрезе собственными силами разработали технологию погрузки МК-А в 40-футовые железнодорожные контейнеры – именно такой вариант транспортировки является для партнеров из Татарстана предпочтительным. Для этого была смонтирована специальная погрузочная установка, а контейнеры оснащены "лайнер-бэгами", специальными вкладышами из полипропиленовой ткани, позволяющими максимально сохранить содержимое контейнеров от внешних воздействий. В разработке участвовали специалисты как комплекса переработки угля, так и их коллеги из цеха ремонта и монтажа горного оборудования, отдела главного механика Березовского разреза.

В ближайшее время подобным способом в Татарстан по железной дороге планируется отправить около 300 тонн инновационного продукта.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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