Омские студенты-археологи нашли зубы древнего человека и удила его коня

В Омской области студенты ОмГПУ нашли фрагменты тела древнего человека и удила его коня. Как рассказали в пресс-службе университета, раскопки проходили на кургане в Горьковском районе.

«Самая важная находка – это фрагмент металлических удил, которые использовались в конской упряжи раннего железного века. Они всегда были строго формализованы по форме изготовления. Их довольно легко отнести к какому-либо типу», – рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев.

Сообщается, что найденные артефакты могут принадлежать не обычному человеку, а имевшему отношение к коннице и военному делу. Раскопки кургана ещё продолжаются. Возможно, глубже археологов ждут и другие важные находки.

Фото: © omgpu.ru