Население Красноярска за год выросло более чем на 10 тысяч человек

По состоянию на первое января этого года численность жителей Красноярска составила 1 млн 103 тыс человек. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года население краевого центра выросло на 10 153 человека. Как рассказали в Красноярскстате, естественная убыль населения составила 4,6 тыс человек, а миграционный прирост – 14,7 тыс человек. Согласно результатам исследования, в прошлом году в Красноярске появились на свет 11 245 малышей, при том, что в минувшем году родились 11 564 детей.

Кроме снижения рождаемости специалисты отметили увеличение смертности. Так, за прошлый год скончались более 15,8 тыс жителей Красноярска. При этом число мигрантов в минувшем году составило 46,7 тыс человек, что на 9,6 тыс больше, нежели годом ранее. Выбывших стало меньше – 31,9 тыс человек в прошлом году (на 3,6 тыс меньше).

Фото: Никита Алексеев